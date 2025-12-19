Progres terapeutic în cancerul colorectal în clinicile din România VIDEO

Cancerul colorectal are o incidență ridicată în România. Pentru a face față incidenței crescute, clinicile medicale din țara noastră și-au adaptat planurile de tratament astfel încât să ofere pacienților îngrijirile medicale de care au nevoie.

Cancerul colorectal este o afecțiune delicată, în condițiile în care pacienții nu pun mare preț pe prevenția medicală. Dacă ar fi descoperită la timp, boala poate fi tratată, îmbunătățind astfel speranța de viață a pacienților care ajung la medic.

Importanța screeningului în cancerul colorectal

Un rol esențial în procesul de diagnostic îl are screeningul. Prin screening boala poate fi descoperită în stadii incipiente, iar efectul terapiei este mult mai eficient pentru pacienți, spun specialiștii.

„Delicat este din prisma faptului că o parte din populație nu înțelege necesitatea screeningului pentru această patologie” explică dr. Ioana Alexandra Făgețeanu, medic specialist radioterapie, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Metode terapeutice moderne

În ultimii ani, pe fondul incidenței crescute, medicii și-au adaptat schemele terapeutice astfel încât să ofere pacienților cele mai bune metode de tratament. De altfel, România s-a aliniat la rându-i la tipurile de tratamente de care beneficiază pacienții din afară.

Un rol important îl are și abordarea terapeutică personalizată. Clinicile medicale au dezvoltat servicii medicale pentru a oferi tratament personalizat pacienților care apelează la serviciile lor pentru diagnostic și tratament.

„Incidența cancerului colorectal a crescut în ultima perioadă, dar în același timp au crescut și metodele de tratament. În momentul acesta în România există toate terapiile pentru o astfel de patologie. Există diverse scheme terapeutice cu abordări potrivite pentru fiecare caz în parte” mai spune dr. Ioana Alexandra Făgețeanu, medic specialist radioterapie, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.