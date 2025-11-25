Proiect de peste 15 milioane de lei prin PNRR. Beneficiarul, Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

Un proiect de peste 15 milioane de lei, din fonduri PNRR, s-a finalizat cu succes. Investița s-a derulat în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.

Investiția a presupus modernizarea laboratorului de microbiologie, a blocului operator, precum și dotarea secțiilor ATI și a Centrului de hemodializă cu echipamente noi.

”Încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR. Astăzi am vizitat Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, unde am închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale — una dintre cele mai importante direcţii pentru siguranţa pacienţilor” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii precizează că echipamentele noi şi infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar şi un sistem care îşi respectă pacienţii.

”Mulţumesc managerului, domnului Prof. dr. Victor Stâmbu şi întregii echipe medicale. Tehnologia are valoare doar atunci când este folosită corect, iar aici se vede responsabilitate reală. Îl felicit şi îi mulţumesc prietenului meu, domnul Dr. Dragoş Garofil pentru implicarea permanentǎ în derularea acestor investiţii!”, subliniază ministrul.

