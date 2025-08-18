Proiect normativ al CNAS ce ar putea reduce accesul la servicii medicale

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenția cu privire la un proiect de act normativ al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, promovat în lipsa unei consultări publice, ce ar putea limita accesul populației la servicii medicale.

Organizația susține că respectivul proiect de act normativ ar avea prevederi discriminatorii, ce ar stabili un tratament diferențiat între furnizorii publici și privați de servicii medicale.

„Acest proiect nu reprezintă simple ajustări administrative şi nu susţine economii bugetare. Dimpotrivă, măsurile propuse pot destabiliza întregul sistem medical, afectând direct sănătatea populaţiei. Dacă prevederile vor intra în vigoare în forma vehiculată, pacienţii – milioane de români – vor întâmpina întârzieri majore în obţinerea investigaţiilor şi tratamentelor necesare. Mai mult, costurile ar putea creşte, ceea ce va restrânge şi mai mult accesul la servicii medicale vitale” potrivit lui Cristian hotoboc, peședintele PALMED, citat într-un comunicat de presă.

În prezent, 50% din serviciile medicale ambulatorii, finanțate public, sunt asigurate de rețeaua privată de sănătate, sectorul oferind peste 100 de mii de locuri de muncă.

Pe această cale, PALMED solicită suspendarea procedurii de aprobare a proiectului în forma sa actuală.