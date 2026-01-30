Proiect privind introducerea a 33 de medicamente pe de compensate și gratuite, pus în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect potrivit căruia pe lista de medicamente compensate și gratuite ar trebui introduse alte 33 de medicamente noi.

„Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forță cu alte 33 de medicamente și extindem lista de boli pentru cele existente. (…) De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

De exemplu, în oncologie se introduce un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.