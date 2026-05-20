Promovarea corectă în mediul online a activității clinicilor stomatologice VIDEO

Promovarea în mediul online a clinicilor stomatologice nu este întâmplătoare. Pentru a atrage pacienți și pentru a le pune la dispoziție serviciile pe care le oferă, clinicile trebuie să respecte anumite reguli privind promovarea, știute doar de specialitșii în domeniu.

„Sunt multe posibilități prin care clinicile stomatologice pot să se promoveze, dar cuvântul cheie este eficiență. Dacă vorbim despre asta, cel mai eficient canal de promovare este promovarea online. Aici sunt două macro direcții. Clinicile se pot poziționa acolo unde există căutări și vorbim despre căutările de pe Google„, a explicat Adrian Pană, director general și cofondator SMarketing Lab, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

O altă regulă vizează conținutul video publicat pe platformele de social media. Toate clipurile trebuie să conțină mesaje prin care medicii comunică în mod direct cu publicul țintă.

„Cealaltă direcție este de a comunica activ către publicul țintă. Aceea de a ieși în față, de a face materiale video și de a comunica publicului țintă diferențiatorii, valorile brandului respectiv, cazurile rezolvate și tot ce aduce beneficiu publicului”, susține Adrian Pană, director general și cofondator SMarketing Lab, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Cea mai bună metodă de promovare rămâne însă postarea de clipuri video. Iată care este diferența între cele două metode: „Diferența dintre cele două, când vorbim despre promovarea în Google, vorbim despre o reclamă în așteptare. Nu facem multe acțiuni de promovare. Atunci când vorbim despre creștere și eficiență, partea de promovare video este o parte care ne ajută să creștem mult mai bine pentru că reușim să fim cunoscuți în piață” mai spune Adrian Pană, director general și cofondator SMarketing Lab, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.