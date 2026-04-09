Propunere a Ministerului Sănătății ce vizează plata gărzilor medicilor rezidenți

Ministerul Sănătății a modificat un ordin, aflat în prezent în transparență decizională, ce vizeazp plata medicilor rezidenți. Astfel, medicii rezidenți vor fi plătiți și pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru.

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe şi recunoaştere clară a muncii lor. Rezidenţii nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real şi din îngrijirea pacienţilor, în fiecare zi. Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a “profului”. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate şi cei pe care ne bazăm pentru o construcţie onestă, care nu mai ţine cont de trecut, ci de prezent şi viitor” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Plata gărzilor medicilor rezidenți, legiferată

Actul normative asupra căruia se intervine cu modificări este Ordinul MS nr 870.

„Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale. Ei sunt generaţia care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei. De aceea, modul în care îi tratăm la început de drum spune foarte clar ce fel de sistem construim. Asta este direcţia în care mergem”, afirmă Rogobete.

Ministrul Sănătăţii afirmă că, deşi a fost medic rezident doi ani şi jumătate şi a renunţat la medicină pentru administraţie, pentru că i-a „plăcut mai mult”, a fost „suficient” cât să înţeleagă „importanţa medicului rezident în ecosistemul unui spital”.

„Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziţia cuiva şi nici „umplutură” atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcţionarea sistemului actual şi, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”, mai spune Alexandru Rogobete.