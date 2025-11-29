Puterea credinței în situații dificile. Luciana Indre, realizatoare Prima TV: „M-a ajutat credința”

Credința poate juca un rol esențial în viața oamenilor, mai ales atunci când trec prin situații grele. Luciana Indre, realizatoare Prima TV, a trăit experiența unui diagnostic dificil, dar pe care a depășit-o datorită credinței. Ea a povestit despre efectul benefic pe care l-a avut credința asupra vieții sale, în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” de la Medika TV.

„Eram o persoană credincioasă, dar am ajuns să-l descopăr pe Dumnezeu altfel. Am ajuns la părintele meu duhovnic, părintele Ciprian Grădinaru de la paraclis, care e părintele meu de suflet și care m-a ajutat enorm de mult. În perioada tratamentului, cu gânduri…a fost mereu alături de mine și m-a ajutat să-l găsesc pe Dumnezeu” susține Luciana Indre, realizatoare Prima TV.

Luciana Indre consideră că tot datorită credinței apar astăzi oamenii cu har, așa cum sunt medicii sau preoții.

„Credința există și partea de medicină este influențată, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar de aceea există medici cu har” a mai spus Luciana Indre.

