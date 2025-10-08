Puține spitale de stat au instalații care permit evacuarea aerului viciat

Ministerul Sănătății arată într-un răspuns oficial pentru News.ro faptul că foarte puține spitale de stat din România dispun de echipamente care permit evacuarea aerului viciat, filtrarea aerului proaspăt și controlul temperaturii și umidității. Lipsa unei astfel de instalații a fost invocată și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul Centrului de Arși al Spitalului Floreasca și a fost considerată o deficiență majoră.

„Din raportările transmise de către Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a rezultat faptul că la nivel naţional există un număr total de 166 de spitale de stat care deţin sisteme de ventilatie HVAC„ se arată în răspunsul oferit de Ministerul Sănătății, pentru News.ro.

Cifra enunțată de Ministerul Sănătății arată faptul că mai puțin de jumătate dintre spitalele de stat din România dispun de acest sistem. Sistemul de ventilaţie HVAC (Heating (H), Ventilation (V), Air conditioning (AC), respectiv, Încălzire, Ventilaţie şi Aer Condiţionat) – de la nivelul unităţilor sanitare are ca beneficii: evacuarea aerului viciat, introducerea şi filtrarea aerului proaspat, controlul temperaturii, controlul umidităţii.