Raport alarmant: Poluarea chimică, o amenințare la fel de gravă ca schimbările climatice

Poluarea chimică este considerată o amenințare la fel de gravă pentru oameni și natură, la fel de gravă ca schimbările climatice. Cu toate acestea, gradul de conștientizare publică și acțiunile luate sunt cu zeci de ani în urmă, potrivit unui nou raport citat de The Guardian.

Studiul arată că economia industrială a generat peste 100 de milioane de substanțe chimice create artificial, dintre care între 40.000 și 350.000 sunt produse și utilizate comercial. Impactul acestor contaminanți asupra mediului și sănătății este insuficient cunoscut, în ciuda legăturilor dovedite cu afecțiuni precum ADHD, infertilitate și cancer.

„Oamenii cred adesea că aerul, apa, mâncarea și produsele de uz zilnic sunt strict reglementate. Realitatea este alta”, avertizează Harry Macpherson, cercetător principal la Deep Science Ventures (DSV), autorul studiului.

Raportul, bazat pe opt luni de interviuri cu experți și pe analiza a sute de lucrări științifice, arată că peste 3.600 de substanțe chimice provenite din ambalaje alimentare se regăsesc deja în organismul uman. Printre acestea se numără și „substanțele chimice eterne” PFAS, detectate în aproape toți oamenii testați și chiar în apa de ploaie din unele regiuni.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 90% din populația lumii respiră aer care depășește limitele de poluare admise.