Raport ONU: 14 milioane de copii nu au fost vaccinați anul trecut

Organizația Națiunilor Unite susțin că, în 2024, la nivel mondial, 14 milioane de copii nu au primit nicio doză din vaccinurile specifice copiilor. În 9 țări, mai bine de jumătate dintre copii nu au fost vaccinați.

În rapoartele anuale referitoare la acoperirea vaccinală, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF că 89% din copiii mai mici de un an, de pe glob, au primit anul trecut prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului sau tusei convulsive, procentul fiind similar cu cel înregistrat în 2023. De asemenea, doar 85% dintre ei și-au completat toate cele trei doze de ser.

Iar situația va fi una și mai nefavorabilă în condițiile în care administrația Trump a retras SUA din OMS, a înghețat fondurile umanitare pentru țările sărace, iar secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr. a făcut afirmații controversate despre alianța GAVI, responsabilă de siguranța vaccinurilor, considerând că experții din cadrul său „ignoră știința”.

„Tăierea drastică a finanțărilor, răspândirea informațiilor false referitoare la beneficiile vaccinurilor, trag în jos zeci de ani de progres în acest domeniu” avertizează Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

La nivel mondial, țări precum Nigeria, India, Sudan, Congo, Ethiopia, Indonezia, Yemen, Afganistan sau Angola au rate de acoperire vaccinală mai mici de 50%, potrivit AP.