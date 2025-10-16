Registru bolnavilor de astm, realizat de medicii din Timișoara

La Timișoara, medicii pneumologi vor să realizeze un Registru al bolnavilor de astm bronșic sever, cu scopul de a monitoriza mai bine evoluția acestei boli. Astfel, bolnavii vor putea beneficia de tratamente personalizate.

„Vorbim despre un studiu făcut de Societatea Română de Pneumologie, în care avem aproximativ un milion de români care suferă de astm bronşic. Pe lângă aceşti un milion de români, trebuie să spunem că între 4 şi 10% dintre astmatici suferă de un astm bronşic formă severă, o formă a astmului bronşic care afectează calitatea vieţii şi, bineînţeles, sănătatea populaţiei. Vorbim despre internări continue în spital, vorbim despre o povară pe sistemul sanitar şi, tocmai din această cauză, am început o campanie de conştientizare pentru această boală cronică, o boală care poate să fie tratată (…). Vorbim despre tratamente inovatoare, vorbim de noi terapii biologice, care sunt gratuite pentru pacienţi şi datorită acestor terapii pacienţii pot să-şi recapete viaţa până la normalitate”, a declarat dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” din Timişoara.

Medicul a explicat faptul că dacă pacienții primesc tratamentul corespunzător pot avea o viață normală, fără problemele specifice ale astmului.

„ Dacă afecţiunea este tratată corect, dacă este identificată şi diagnosticată la timp, pacienţii pot avea o viaţă normală, pot să facă sport, pot să facă sport de înaltă performanţă chiar, şi pot să ducă o viaţă lipsită de alte incidente şi de comorbidităţi” a adăugat dr. Cristian Oancea.

România înregistrează peste 1 milion de pacienți cu astm, din care 10% sunt diagnosticați cu forme grave de boală.