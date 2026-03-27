Reglementarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor medicale

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, menționează că a fost pus în transparență decizională ordinul prin care este reglementată utilizarea teleradiologiei şi interpretarea la distanţă a investigaţiilor imagistice.

„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcţionează telemedicina şi teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparenţă decizională ordinul de ministru care introduce şi reglementează utilizarea teleradiologiei şi interpretarea la distanţă a investigaţiilor imagistice” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, interpretarea nu mai este limitată de locaţie, ci se bazează pe expertiza medicului.

”Radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienţilor. Altfel spus, aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unităţi medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl ştim: întârzieri, liste de aşteptare, pacienţi nevoiţi să meargă în alte oraşe”, precizează ministrul.

Rogobete explică ce aduce nou ordinul: