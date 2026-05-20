Reguli esențiale pentru promovarea online a activității medicale VIDEO

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Promovarea online a activității clinicilor medicale nu este la îndemâna oricui. Există reguli clare pe care specialiștii trebuie să le respecte pentru a putea ajunge la publicul țintă.

„Există două direcții mari în social media. Partea aceasta de organic, unde tu postezi și te lași la voia algoritmului să distribuie acel conținut și stai în așteptare ca să devii viral, dar este un proces dificil. A doua opțiune este să te duci în direcția de reclame plătite, acolo unde odată ce ai creat conținutul ai posibilitatea de amplifica acel conținut creat” spune Eugeniu Topolschi, cofondator SMarketing Lab, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Cel mai important este ca reprezentanții clinicilor să fie atenți la tipul de conținut pe care-l realizează. Conținutul trebuie să fie relevant, informativ și, cel mai important, să producă emoție.

„Pe lângă aceste direcții mari, contează și tipul de conținut pe care-l realizăm. Contează ce conținut creăm, nu doar canalele pe care le folosim. Clinicile greșesc atunci când postează clipuri în care vorbesc despre activitatea lor. Asta nu ajută. Ajută în schimb conținutul educațional, unde medicul își arată expertiza sa, unde detaliază cazurile complexe. Al doilea tip de conținut este cel care transmite emoția pacienților, iar al treilea tip de conținut este cel în care clinicile arată ce se întâmplă , de fapt, în cabinet” mai spune Eugeniu Topolschi, cofondator SMarketing Lab , invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

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