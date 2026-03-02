Relația sănătoasă părinte-copil îi poate feri pe adolescenți de pericolul drogurilor VIDEO

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De foarte multe ori, părinții se simt jenați să discute cu cei mici, acasă, despre anumite subiecte tabu, așa cum este cel al consumului de droguri. Specialiștii care oferă sprijin copiilor și adolescenților care au căzut în această capcană le recomandă adulților să fie mult mai deschiși și să discute deschis orice subiect cu copii lor.

O relație sănătoasă părinte-copil este cea în care există comunicare și în care adulții arată deschidere și găsesc soluții pentru toate frământările pe care copiii le au.

„Din punctul meu de vedere este cheia spre succes în a avea o dezvoltare sănătoasă a copilului. Părintele este deschis să vorbească despre toate subiectele care există, dar are și informații. Poate că se simte jenat, dar trebuie să discute, pentru că acestea sunt lucrurile de care suntem înconjurați” susține  dr. Bogdan Gheorghe – Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor , invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
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