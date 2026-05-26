Rețeaua de Medicină Legală din România reclamă subfinanțarea sistemului

Specialiștii din domeniul medico-legal din România atrag atenția cu privire la lipsa specialiștilor, dar și a lipsei banilor.

Reprezentanții Rețelei Medico-Legale din România solicită sprijin financiar și logistic pentru a putea rezolva în termen volumul mare de expertize judiciare și analize toxicologice.

„Medicina legală nu cere favoruri. Cere respectarea rolului său legal, finanțarea minimă necesară funcționării și încetarea ipocriziei instituționale prin care este declarată esențială doar în discursuri, dar tratată ca dispensabilă în buget, salarizare și act normativ. Din păcate, Medicina Legală este nevoită să apeleze la măsuri de constrângere față de forul său tutelar pentru a se face auzită, înțeleasă și acceptată. Aceste măsuri se vor repercuta reverberant în întreg sistemul de justiție”, potrivit unui comunicat al Rețelei de Medicină Legală din România.

Mai mult, acuzații sunt lansate și la adresa Ministerului Sănătății despre care se precizează că: „Ministerul Sănătății a ignorat sistematic nevoile medicinei legale (…) promisiunile oficiale, inclusiv recunoașterea la nivel declarativ a acestor probleme, nu s-au materializat în măsuri concrete și nici în alocări bugetare efective, iar medicii legiști au fost nevoiți să compenseze lipsurile prin sacrificii profesionale și chiar riscuri majore”.