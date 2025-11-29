REȚETA SĂNĂTOASĂ Băutură energică pentru micul dejun

Pentru a începe ziua cu energie ai nevoie de nutrienți și arome fresh. Pentru asta ai nevoie de o preparate naturale, bogate în vitamine și minerale. Cea mai bună alegere este un smoothie.

Baza unui smoothie care îți oferă energie la micul dejun sunt frunctele. Alegre fructe proaspete, dar al căror indice glicemic să fie scăzut. Așa cum sunt, de exemplu, fructele de pădure, afine sau mure. De asemenea, poți folosi merele verzi sau mango.

Totodată, poți adăuga și câteva zeci de grame de fulgi de ovăz. Două linguri sunt suficiente, pentru că ovăzul conține fibre, dar și cabohidrați naturali. Peste fructe și fulgi de ovăz poți să adaugi și lapte. Alege doar lapte degresat sau cu o valoare de grăsime de 1,5%.

Apoi blenduiește bine fructele, cu fulgii de ovăz și lapte și bucură-te smoothie-ul pe care l-ai obținut.

Smoothie de legume pentru micul dejun

Un smoothie sănătos nu se rezumă doar la fructe. Legumele verzi, precum spanacul sau kale, se integrează ușor în compoziție fără a modifica excesiv gustul. Acestea sunt surse excelente de fibre, fier și vitamine esențiale. Pentru un plus de consistență, poți adăuga un produs lactat sau vegetal, precum iaurtul grecesc, laptele de migdale sau băutura de ovăz.