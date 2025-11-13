Aplicarea tratamentelor stomatologice a evoluat semnificativ. Astăzi vorbim despre o revoluție în stomatolgie: implanturi pe loc. Tehnica presupune inserarea unui implant dentar într-o singură ședință. Pacientul poate pleca acasă cu dinți funcționali. Are însă nevoie de constulații periodice pentru menținerea sănătății orale.

Stomatologia ține pasul cu evoluția tehnologică și propune pacienților numeroase tipuri de tratamente. Medicii stomatologi utilizează tratamente personalizate, pentru că fiecare caz este unic. Fiecare pacient are nevoie de tratament stomatologic diferit, în funcție de problemele pe care le are.

Revoluție în stomatologie: Implanturi pe loc

Datorită inserării pe loc a implanturilor, pacientul poate avea dinți în 24 de ore. Acest tip de tratament reprezintă o revoluție în stomatologie. Pacientul pleacă acasă cu o dantură nouă și funcțională. Tehnica îmbunătățește vizibil calitatea vieții pacientului.

„Încărcarea imediată a implanturilor înseamnă acest tratament faimos dinți în 24 de ore. Implanturile se pot încărca chiar și pe loc în cabinet” susține Octavian Munteanu, medic stomatolog, specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dent, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Digitalizare și revoluție în stomatologie: Implanturi pe loc

La fel ca multe alte specialități medicale, și stomatolgia s-a digitalizat. Inserarea implanturilor se realizează astăzi cu ajutorul dispozitivelor digitale. Digitalizarea stomatologiei înseamnă aplicarea tratamentelor orale cu ajutorul dispozitivelor computerizate. Simplu, eficient și fără multe vizite la cabinetul stomatologic. Datorită acestor amănunte putem vorbi astăzi despre o revoluție în stomatologie: implanturi pe loc.

„Gândim digital cazul. Se scanează intraoral pacientul, se face un CT și se gândește un ghid chirurgial. Tu știind poziția implanturilor, tu poți să faci și lucrarea fără probleme. Pacientul stă pe scaun, i-ai pus ghidurile, i-ai făcut implanturile și-i poți pune lucrarea” mai spune Octavian Munteanu, medic stomatolog, specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dent, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

După inserarea implanturilor, pacientul trebuie să meargă periodic la consulturi medicale stomatologice. Totul pentru a urmări felul în care evoluează sănătatea sa orală. Recomandarea este ca vizitele la stomatolog să se realizeze o dată la șase luni.