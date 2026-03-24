Risc ridicat de apariție a focarelor de meningită și în România

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, dr. Simin Aysel Florescu, a atras atenția cu privire la faptul că și în România pot să apară focare de meningită similare celor din Marea Britanie.

„Absout oricând, şi se întâmplă, chiar dacă nu e aşa mediatizat cum e situaţia din Marea Britanie, şi noi avem de foarte multe ori, nu este ceva rarisim sau foarte sporadic, sunt cazuri care apar şi la noi în spital(…) Nu numai cazuri de adolescenţi care decedează, şi cazuri şi de bebeluşi la care această boală poate fi extraordinar de gravă(…) Este o boală îngrozitoare, a cărei soluţie este vaccinarea, care e disponibilă în România(…) singura problemă este faptul că el trebuie achiziţionat de către părinţi. Nu cred că ar fi aşa o problemă în condiţiile în care reversul medaliei este decesul copilului” susține dr. Simin Aysel Florescu.

Din fericire, există vaccin pentru această afecțiune și, potrivit News.ro, în România se recomandă grupelor populaţionale la risc, conform OMS 3120.2023 şi protocoalelor terapeutice specifice 2 tipuri de vaccin meningococic.

Fiecare are propria schemă de vaccinare, în funcţie de vârsta personei vaccinate.

De asemenea, în RENV (Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor)