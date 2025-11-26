Riscurile pacienților cu varice. Explicațiile medicilor VIDEO

Varicele reprezintă o problemă medicală de sănătate care trebuie tratată în mod responsabil. Pacienții care primesc acest diagnostic trebuie să fie monitorizați permanent de medic pentru că starea lor de sănătate se poate modifica în sens negativ.

„Nu este doar o problemă estetică. Varicele reprezintă o boală care poate evolua către complicații. În timp lung…Nu trec de la sine” susține dr. George Jinescu, medic primar chirurgie generală, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii susțin că este foarte important ca medicii să ajungă la medic pentru un diagnostic prompt. Această problemă medicală beneficiază și de tratament minim invaziv.

„Un consult poate stabili diagnosticul și se poate rezolva prin metode minim invazive” mai spune dr. George Jinescu, medic primar chirurgie generală, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

