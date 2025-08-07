 Robert F. Kennedy Jr. taie fondurile pentru cercetarea vaccinurilor ARN mesager în SUA

Actualul secretar al Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a anunțat public faptul că va opri finanțarea federală pentru studiile care vizează vaccinurile ce au la bază tehnologia ARN mesager.

În baza acestei decizii va fi tăiată aproape jumătate de miliard de dolari din bugetul alocat acestui domeniu de activitate. În motivația deciziei sale, Kennedy susține că vaccinurile utilizate în timpul pandemiei de COVID-19 au fost ineficiente, de aceea continuarea investițiilor în acest domeniu nu este justificată.

În ciuda teoriilor conspirației care au afectat imaginea publică, tehnologia ARN mesager este considerată de mulți cercetărori o adevărată inovație medicală ce a permis dezvoltarea rapidă a vaccinurilor COVID-19, produse de companiile Pfizer BioNTech și Moderna.

Opinia secetarului pentru Sănătate al SUA a fost însă contrazisă de specialiștii citați de marile publicații precum Reuters și BBC, potrivit cărora vaccinurile ARNm au salvat milioane de vieți în timpul pandemiei. Oprirea cercetărilor în acest domeniu nu este însă o soluție spun oamenii de știință.