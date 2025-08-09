România are nevoie de programe de screening pentru cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar este una dintre afecțiunile cu o incidență ridicată în țara noastră, annual fiind depistate 12 mii de noi cazuri. Pe această cale, medicii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara trag un semnal de alarmă și fac apel către autoritățile sanitare să inițieze programe de screening pentru depistarea precoce a acestei forme de cancer.

„Romania continua sa nu aiba un program national de screening, care ar reprezenta, pe langa programele de preventie, de educare, o modalitate de depistare timpurie a cancerului. 8 din 10 cazuri de cancer pulmonar sunt provocate de fumat, iar varsta la care apare boala a scazut dramatic, de multe ori simptomele apar in jurul varstei de 50-52 de ani. Un studiu pe care l-am facut in cadrul Spitalului Victor Babes si care s-a intins pe 12 ani a aratat ca, incepand cu 2020, a existat, practic, o explozie a numarului de pacienti diagnosticati cu boala oncologica de plaman. Iar procentul este extrem de ridicat, de aproapa 80 la suta. Mai mult, majoritatea pacientilor, aproape 9 din 10, vin la medic cand este deja prea tarziu, cand boala este in stadiul III sau IV, si asta pentru ca simptomele sunt ignorate sau confundate cu diverse afectiuni respiratorii comune. De aceea, in primul rand, ar trebui sa vorbim despre programe de educare. Oamenii trebuie sa inteleaga ca o tuse care persista 3 saptamani inseamna o boala pulmonara, care de multe ori este oncologica. Multi pacienti cred ca nu este nimic grav, apoi in cateva luni se prabusesc clinic. In acelasi timp, un program de screening la fumatorii cu peste 20 de ani de consum activ sau care au antecendente in familie inseamna o posibila depistare timpurie a unei afectiuni oncologice a plamanului”, spune prof. dr. Cristian Oancea – manager Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara.

Spitalul Victor Babes a dezvoltat un HUB imagistic ultraperformant, in care functioneaza doua aparate RMN, dintre care unul de 3 Tesla si doua Computere Tomograf. Acestora li se adauga singurul PET-CT din zona Banatului.

„Faptul ca am dezvoltat un adevarat centru de excelenta in imagistica poate contribui la depistarea timpurie a unei boli oncologice. Avand in vedere specificul spitalului, de boli pulmonare, ne axam in principal pe cancerul de plaman. Dar putem depista si alte forme de boli oncologice. Oamenii trebuie insa sa stie ca orice intarziere in prezentarea le medic inseamna depistare tardiva, inseamna inceperea unui tratament mai tarziu ceea ce duce la reducerea efectelor chimioterapiei, radioterapiei sau a imunoterapiei. Intr-un cuvant, a sanselor de supravietuire”, spune prof. dr. Cristian Oancea -manager Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara.