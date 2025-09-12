România și curentul anti-vaccin. Ministrul Sănătății NU vrea imunizare obligatorie, dar va sancționa medicii anti-vaxeri

Într-o țară precum România în care încrederea în vaccinuri este tot mai scăzută, ar exista și voci care susțin ideea legiferării obligativității la vaccinare, așa cum era înainte de Revoluția din 1989. Actualul ministrul al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține însă că se opune vehement acestei idei privind obligativitatea vaccinării. Acesta consideră faptul că rămâne la alegerea fiecăruia dintre români să decidă dacă va folosi un astfel de tratament sau nu. Cu toate acestea, oficialul va sancționa dur orice atitudine împotriva vaccinurilor venită din partea medicilor.

„Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet. Acest val de anti-vaccinare, de anti-tehnologie, de anti-medicină până la urmă, a apărut după pandemie când anumite formaţiuni din zona politicului, în special, au început să speculeze şi să utilizeze acest lucru în scop electoral. Iată că fenomenul ia o amploare foarte gravă. Dezinformarea medicală – o spun ca să audă toată lumea – dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pentru postul de televiziune TVR Info.

În lipsa vaccinării, în special a copiilor, reapar boli care erau consiserate eradicate și chiar epidemii. România a trecut recent prin două epidemii de rujeolă, iar numărul cazurilor continuă să crească. Însuși ministrul Rogobete, în aceeași intervenție, a precizat că toate cazurile ar fi putut fi evitate prin vaccinare.

„Aş vrea să deschid un subiect greu şi delicat. România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din Uniunea Europeană, nu doar la număr de cazuri, ci şi la număr de decese. Morţi care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare, nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 de ani sau de 30 de ani. Eu aş pune o întrebare simplă: de aceste decese, de aceşti copii morţi de rujeolă, cine este vinovat?” a mai spus Alexandru Rogobete ministrul Sănătății.

Chiar dacă nu va obliga românii să se vaccineze, actualul ministrul al Sănătății susține că va sesiza organele judiciare dacă medicii din țara noastră vor manifesta tendințe anti-vacciniste. O situație similară s-a petrecut recent la Brașov, acolo unde, în cadrul unei conferințe pe teme legate de vaccinul anti-COVID-19, au fost promovate idei conspiraționiste legate de beneficiile acestui ser. Cele mai importante foruri medicale din România, prin care se numără și Colegiul Medicilor din România, au criticat dezbaterea și au inițiat o serie de verificări.