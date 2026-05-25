România, țara în care există cea mai tânără bunică din lume. Medic: Are 23 de ani. A născut la 12 ani, fiica sa a devenit mamă la 11 ani

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Datele statistice arată că, în România, una din 10 nașteri provine de la o adolescentă sub 18 ani. Țara noastră este astfel pe primele locuri în Europa în privința mamelor minore.

„În România, din păcate, suntem în primele locuri în Europa în ceea ce priveşte naşterea la adolescente. Una din 10 naşteri provine de la o adolescentă de până în 19 ani. Sigur, lucrurile acestea au impact şi vă gândiţi că un copil care aduce pe lume un copil are toate şansele să aibă complicaţii la naştere, să ajungă către operaţie cezariană sau să apară afectare şi a nou-născutului”, a declarat dr. Monica Cîrstoiu, șefa Clinicii de Obstetrică – Gincologie a Spitalului Universitar de Urgență din București.

Medicul mai spune că accesul la servicii medicale al acestor tinere este aproape inexistent. Multe dintre află foarte târziu că vor deveni mame.

„Şi vorbim de educaţie sanitară, nu neapărat o educaţie sexuală. La ora actuală această noţiune de educaţie sanitarã se face numai cu acordul părinţilor. Acordul uneori nu este dat pentru că ei înţeleg, să spunem greşit, oare dacă i se va vorbi copilei sau copilului nostru despre componenta sexuală, îşi va începe viaţa sexuală mai devreme. Sub nicio formă, dimpotrivă, va şti la ce trebuie să fie atent, cum să se protejeze ca să nu ajungă în astfel de situaţi” a mai spus medicul.

Totodată, medicul Monica Cîrstoiu susține că România este țara în care există cea mai tânără bunică din lume.

„Avem o româncă (…) care este cea mai tânără bunică din lume. Am reuşit şi această performanţă în România, la 23 de ani este bunică. Ea a născut la 12 ani, iar fetiţa ei a adus pe lume un copil la 11 ani. Asta este realitatea din România”, a mai spus medicul.

Categorii: Știri
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