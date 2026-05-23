Românii au acces redus la tratamente inovative. Peste 1.100 de zile de așteptare pentru pacienți

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința accesului la tratamente inovative. Pentru a beneficia de astfel de medicamente, pacienții români trebuie să aștepte peste 3 ani pentru a beneficia de compensarea noilor terapii.

România, totodată, are cea mai scăzută cheltuială publică netă cu medicamentele per cap de locuitor. Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente arată că românii așteaptă peste 1.100 de zile pentru a beneficia de aceste medicamente.

„E imposibil să stai să aştepţi mai bine de 3 ani un medicament care îţi poate salva viaţa. Multe persoane au rude care lucrează în străinătate şi încearcă să se trateze pe asigurările lor”, susține Rozalina Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, citată de TVR Info.

Între 2021 și 2024, România a inclus pe lista tratamentelor compensante doar 1 din 5 medicamente oncologice și pentru bolile rare aprobate la nivelul UE.

„Ţări din jurul nostru se situează la rate de compensare fie la nivelul mediei europene de 45 la sută, fie chiar depăşesc această medie”, a declarat și dr. Ioana Bianchi, director Relații Externe ARPIM, pentru aceeași sursă.