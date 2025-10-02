Ruptura de ligament necesită tratament prompt. Ce spun medicii?

Ligamentele încrucișate au rolul de a asigura buna funcționare a articulației genunchilor. Efortul intens sau mișcările bruște pot provoca ruperea lor. În cazul în care apare această problemă este necesară intervenția promptă a medicilor, pentru că netratată poate provoca o serie de complicații serioase.

„Ligamentul încrucișat se poate rupe total sau parțial. Câteodată se rupe doar unul din cele două fascicule. La un om activ nu rezistă mult doar unul din cele două. Acum e ruptul unul, dar la următorul efort se va rupe și celălalt. Trebuie să reziste la tipul de mișcare la care sunt făcute să reziste amândouă” spune dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Principalele complicații

Lăsată netratată, ruptura ligamentului încrucișat poate provoca ruptura meniscului și, mai departe, poate afecta articulația genunchiului, generând apariția gonartrozei.

„Fără ligament, instabilitatea determină ruptura de menisc. Determină ca presiunea în interiorul genunchiului să se facă greșit și atunci apar leziuni de cartilaj. Și așa apare artroza, din cauza aceasta foarte puțini oameni au care au un genunchi fără probleme după o perioadă lungă fără ligamente încrucișate” mai spune dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.