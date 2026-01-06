Saloane modernizate pentru pacienții Spitalului „Victor Babeș” din Craiova

Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova a beneficiat de modernizarea infrastructurii medicale. Etajul al doilea al unității medicale a fost reabilitat complet, grație unei investiții a autorităților locale.

„Lucrările au inclus reabilitarea completă a 10 saloane, fiecare cu grup sanitar propriu, alături de un cabinet medical, grupuri sanitare destinate personalului și un oficiu alimentar. Spațiile sunt pregătite să găzduiască pacienți care necesită îngrijiri specifice bolilor infecțioase, în condiții îmbunătățite de igienă și siguranță” a transmis Lia Olguța Vasilescu, primaruil Craiovei.

 

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
