Săpun lichid folosit în spitale retras de pe piață din cauza unei bacterii letale

O gamă de săpun lichid folosit în scop medical a fost retras de pe piață, în Statele Unite ale Americii și Costa Rica, după ce s-a constatat că produsul a fost contaminat cu o bacterie periculoasă.

Compania producătoare se numește DermaRite și, potrivit The Independent, a emis alerta după ce s-a descoperit contaminarea cu bacteria Burkholderia cepacia. Gamele de produse fuseseră scoase la vânzare în Statele Unite ale Americii și Puerto Rico.

Specialiștii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) susțin faptul că acest microoganism se poate răspândi prin contact cu apa, solul sau mediile umede, suprafețele sau echipamentele contaminate.

Persoanele sănătoase pot suferi doar mici leziuni pe piele, în timp ce în cazul persoanelor cu imunitate scăzută pot să apară septicemii.

Infecțiile cu această bacterie sunt greu de tratat pentru că, potrivit CDC, ea este rezistentă la antibiotice. Simptomele pot varia de la absența manifestărilor până la infecții respiratorii grave, mai ales la pacienții cu fibroză chistică sau alte boli pulmonare cronice. Alte simptome posibile includ febră și oboseală.

DermaRite a retras zeci de unități din fiecare produs vizat, care sunt: