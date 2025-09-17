Scandal în SUA: Fosta directoare a CDC acuză presiuni de la Robert F. Kennedy Jr. pentru schimbarea schemei de vaccinare a copiilor

O nouă controversă zguduie politica sanitară americană, după ce Susan Monarez, fosta directoare a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a declarat în fața Senatului că a fost concediată în urma unui conflict cu secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., privind schema de vaccinare a copiilor.

Monarez a afirmat că, cu doar două zile înainte de demiterea sa din 28 august, Kennedy i-a cerut să aprobe modificarea calendarului vaccinărilor din septembrie fără a analiza dovezile științifice. Mai mult, i-ar fi solicitat să acorde aprobări generale pentru recomandările comitetului consultativ privind vaccinurile și să supună deciziile sale de politică și resurse umane controlului staffului politic al secretarului.

„Copiii americani merită politici bazate pe știință, nu pe decizii politice,” a spus Monarez, care a condus CDC timp de doar 29 de zile. Ea a mai precizat că Kennedy i-a mărturisit că discutase deja cu Casa Albă despre înlăturarea ei.

Confirmată în funcție pe 30 iulie, Monarez este microbiolog și imunolog, cu aproape două decenii de experiență în agenții guvernamentale. Concedierea ei a amplificat tensiunile dintre administrația Trump, care sprijină o abordare mai restrictivă asupra vaccinurilor, și comunitatea medicală, care avertizează că astfel de schimbări pot afecta grav sănătatea publică.

Mai mulți experți și medici au cerut demisia lui Kennedy, acuzându-l că promovează politici periculoase pentru populație. Chiar și unii republicani și-au exprimat îngrijorarea. Senatorul Bill Cassidy, președintele Comisiei pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii, a criticat demiterea Monarez și a subliniat că „țara are nevoie de o știință independentă, bazată pe dovezi, nu de decizii influențate politic”.

La audierea de miercuri, Monarez a declarat că este deschisă la obiectivele administrației, cum ar fi îmbunătățirea sănătății copiilor, dar a refuzat să compromită integritatea științifică a CDC.