Scrisoare deschisă către Bolojan din partea asociațiilor care susțin drepturile persoanelor cu handicap

Sute de organizaţii care reprezintă persoanele cu dizabilităţi solicită, printr-o scrisoare deschisă adresată şefului Guvernului, reintroducerea scutirilor de impozit pentru locuinţă, teren şi mijloc de transport, precum şi majorarea indemnizaţiilor de handicap. Semnatarii îi transmit lui Ilie Bolojan că, în urma măsurilor adoptate, persoanele cu handicap sunt ”condamnate la marginalizare şi sărăcie”, explicând că legea privind taxele şi impozitele locale adoptată la finalul anului trecut duce la situaţii în care persoane cu handicap care trăiesc în localităţi diferite să beneficieze de tratament diferit în funcţie de deciziile luate de administraţiile locale, măsurile de protecţie socială fiind astfel transformate ”din drepturi fundamentale, în favoruri administrative”.

”Avem nu doar datoria morală, ci şi obligaţia publică de a reacţiona ferm şi fără echivoc faţă de măsurile care prejudiciază în mod direct persoanele cu dizabilităţi, condamnându-le la marginalizare şi sărăcie. Nu există egalitate de şanse şi participare la viaţa socială în lipsa respectului faţă de demnitatea umană. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi statuează dreptul acestei categorii, prin excelenţă vulnerabilă, la protecţie socială şi la reglementări adaptate nevoilor lor specifice. România nu numai că a semnat acest document de referinţă pe plan internaţional, dar l-a şi ratificat prin Legea 221/2010. Deşi au trecut, iată, mai bine de 15 ani de atunci, percepţia şi atitudinea factorilor de decizie politică nu s-au îmbunătăţit. Dimpotrivă, în mod inacceptabil şi de neînţeles, măsurile de austeritate impuse de un context economic nefavorabil au făcut tocmai din persoanele cu dizabilităţi calul de bătaie, ca şi cum din cauza drepturilor lor legale a apărut deficitul bugetar”, se arată în scrisoarea deschisă adresată prim-ministrului.