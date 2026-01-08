Se reduce programul de vizită la SJU Constanța din cauza creșterii cazurilor de infecții respiratorii

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța a decis să limiteze programul de vizite la o oră pe zi din cauza creșterii cazurilor de infecții respiratorii.

Având în vedere creşterea numărului de infecţii respiratorii acute, inclusiv a cazurilor de gripă, precum şi riscul crescut de transmitere în mediul spitalicesc, în scopul protejării pacienţilor şi a personalului medical, vă aducem la cunoştinţă următoarele măsuri temporare, care se vor aplica începând cu data de 09.01.2026: Limitarea programului de vizită pentru aparţinători în toate secţiile, de la 4 ore, la o oră/zi”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Astfel, vizitele vor fi permise între orele 13-14, o singură persoană are voie să vizite un pacient, iar durata maximă a vizitei este de 10 minute.

Reprezentanţii unităţii medicale le recomandă vizitatorilor să utilizeze echipamentul de protecţie (halat, mască, botoşi), pus la dispoziţie la intrarea în fiecare secţie, şi să îl poarte corect pe toată durata vizitei, să respecte igiena mâinilor, atât înainte cât şi după vizită, să respecte indicaţiile personalului medical, să amâne vizita dacă prezintă simptome de infecţii respiratorii (febră, tuse, rinoree, dificultăţi de respiraţie).

De asemenea, accesul copiilor la vizită este interzis.