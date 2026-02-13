Secretarul american al Sănătății Robert F. Kennedy Jr., declarație șocantă: Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete

Secretarul american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr, este în centrul unui nou scandal, după ce a recunoscut public faptul că a consumat droguri. El și-a recunoscut trecutul de toxicoman, în cadrul unui podcast, precizând că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei covid-19, afirmând că se temea mai puţin de efectele bolii, decât de propria sa adicție.

„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete” a declarat Robert F. Kennedy Jr., pentru podcastul This Past Weekend, notează News.ro.

În vârstă de 71 de ani, Robert F. Kennedy Jr. a motivat de ce a luat parte la asfel de reuniuni, în ciuda măsurilor de siguranță sanitară pe care le-au luat autoritățile și care limitau întâlnirile între persoane.

”Ei au oprit reuniunile în timpul covidului. Noi am continuat să ne vedem fizic în mod zilnic, într-un dfel de grup informal. Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a mai spus Kennedy Jr.

În 2023. Robert F. Kennedy Jr. preciza că virusul SARS-CoV-2, care provoacă boala COVID-19, ar fi ”o armă biologică modificată genetic împotriva anumitor etnii”. Kennedy Jr. este unul dintre cei mai vehemenți anti-vaxxeri din SUA și susține că vaccinurile pot provoca autism.