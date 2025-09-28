Secretul longevității? Fii organizat și responsabil!

A fi conștiincios este o calitate tot mai rar întâlnită la oamenii de astăzi, într-un lume încărcată de haos. Totuși, studiile arată că persoanele responsabile și organizate au un risc de mortalitate cu 15% mai mic decât semenii lor care nu au astfel de deprinderi.

La acest studiu au participat peste 22 mii de persoane, cu vârste cuprinse între 6 și 28 de ani. Oamenii de știință din cadrul Universității din Limerick, instituție în cadrul căreia s-a realizat studiul, au analizat cinci trăsături esențiale de personalitate ale participanților.

Rezultatele studiului au evidențiat faptul că persoanele organizate, responsabile, harnice și meticuloase au un risc de mortalitate mai scăzut față de cel al celorlalți oameni cuprins între 12% și 15%.

„Organizarea este un remediu pentru sănătate. Pentru că dacă funcționăm bine din punct de vedere psihologic, atunci și starea noastră de sănătate este una bună” susține Páraic O’Súilleabháin, coautor al acestui studiu.

Spiritul activ este însă trăsătura de personalitate asociată cu longevitatea, spun oamenii de știință. Persoanele active cărora le place să-și asume decizii au un risc de mortalitate mai scăzut cu până la 27%.

La polul opus, persoanele care se enervează ușor, cele care suferă de anxietate sau au comportamente capricioase prezintă un risc mai ridicat de deces.Totul din cauza faptului că stresul pe care-l resimt poate genera anumite boli cronice, așa cum este cazul diabetului.