Secția Pediatrie a Spitalului din Mangalia, activitate suspendată din cauza lipsei medicilor

Cu trei medici în concediu de creștere a copilului și unul în concediu fără plată, Secția Pediatrie a Spitalului Municipal din Mangalia și-a suspendat, temporar, activitatea. Situația va dura trei luni. Copiii cu probleme medicale vor fi consultați la Camera de Gardă, iar dacă starea lor este gravă vor fi transferați la Constanța.

„Din păcate suntem într-un deficit foarte mare de medici pediatri, în momentul de faţă avem operaţional un singur medic pediatru, din cei 4 angajaţi ai spitalului, 3 se află în concediu de creştere a copilului, singurul medic rămas iniţial şi-a înaintat o demisie, a acuzat nişte probleme personale, probleme de sănătate cu copilul, ulterior, în urma unor discuţii şi negocieri şi tratative am reuşit să cădem de comun acord să fie un concediu fără plată pe o perioadă de trei luni, ulterior să revină în cadrul spitalului”, a declarat Alina Dan, managerul unității medicale pentru News.ro.

Managerul Alina Dan a explicat faptul că unitatea medicală poate trata cazurile pediatrice, însă cazurile grave sunt transferate la Constanța.

„Spitalul are 5 linii de gărzi, asigurăm asistenţă medicală pe chirurgie, ortopedie, medicină internă şi CPU. Medicii sunt non stop, dacă un copil îşi rupe o mână, vine la Spitalul de Urgenţă Mangalia, este consultat, i se face radiografie, i se pune mâna în ghips. Dacă se întâmplă o apendicită, enterocolită, el primeşte asistenţă medicală de la medicii de gardă care sunt în urgenţă. Ei au şi modulul de pediatrie. Nu înseamnă că am pus lacătul pe uşă şi nu primim pacienţi.

Dacă situaţia o impune şi sunt gravi, necesită consult de specialitate de urgenţă se trimite la spitalul superior, adică la Spitalul Judeţean Constanţa cu ambulanţa şi aşa funcţionăm. Aşa am funcţionat de câţiva ani”, spune managerul spitalului din Mangalia” mai spune Alina Dan, pentru sursa citată.