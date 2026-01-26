Secții ale Spitalului de Recuperare Borșa își suspendă activitatea din cauza lipsei medicilor

Probleme din cauza lipsei de medici la Spitalul de Recuperare Borșa. Secția de Cardiologie și compartimentul din ambulatoriul de speciliate destinat secției se vor închide din cauza lipsei specialiștilor.

„’Secția de cardiologie, urmează să și suspende activitatea. Secția de pediatrie are deja activitatea suspendată temporar. Unul dintre medici a plecat în concediu, iar celălalt medic are probleme de sănătate complicate. E o situație dificilă, însă fiecare secție are doar un singur medic și atunci când apare o asemenea problemă, pacienții sunt orientați către alte unități medicale din zonă” a explicat Sorin Timiș, primarul din Borșa, potrivit Agerpres.

Secția de cardiologie și cabinetul din ambulatoriu își vor suspenda activitatea în perioada 8 – 28 februarie 2026. Pacienții care vor avea nevoie de consultații de specialitate vor fi direcționați către alte spitale din județul Maramureș.