Secții ale Spitalului de Recuperare Borșa își suspendă activitatea din cauza lipsei medicilor

FacebookEmailWhatsApp

Probleme din cauza lipsei de medici la Spitalul de Recuperare Borșa. Secția de Cardiologie și compartimentul din ambulatoriul de speciliate destinat secției se vor închide din cauza lipsei specialiștilor.

„’Secția de cardiologie, urmează să și suspende activitatea. Secția de pediatrie are deja activitatea suspendată temporar. Unul dintre medici a plecat în concediu, iar celălalt medic are probleme de sănătate complicate. E o situație dificilă, însă fiecare secție are doar un singur medic și atunci când apare o asemenea problemă, pacienții sunt orientați către alte unități medicale din zonă” a explicat Sorin Timiș, primarul din Borșa, potrivit Agerpres.

Secția de cardiologie și cabinetul din ambulatoriu își vor suspenda activitatea în perioada 8 – 28 februarie 2026. Pacienții care vor avea nevoie de consultații de specialitate vor fi direcționați către alte spitale din județul Maramureș.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro