Ședințe pentru tratamentul pietrelor la rinichi, decontate fictiv. Patru cadre medicale anchetate

Patru cadre medicale angajate ale unei clinici din Craiova sunt acuzate de decontarea fictivă peste 700 de ședințe ale unui tratament minim invaziv ce se aplică în cazul persoanelor diagnosticate cu pietre la rinichi.

IPJ Dolj susțin că patru persoane cu vârsta cuprinsă între 33 și 51 de ani au fost reținute pentru 24 de ore. Cadrele medicale sunt acuzate de comiterea infracțiuni de înșelăciune și fals informatic.

„În urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2024 – iulie 2024, patru bărbaţi, cadre medicale în cadrul unei clinici medicale din Craiova, ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistemul informatic integrat a unor date nereale. În fapt, aceştia au solicitat decontarea a 704 şedinţe de litotriţie extracorporală cu unde de şoc-ESWL, pentru 170 de pacienţi, existând suspiciunea că aceste servicii medicale au avut un caracter fictiv, fiind produs un prejudiciu insitituţiei publice în valoare totală de 285.120 lei” potrivit IPJ Dolj.

Persoanele vizate de acuzații vor fi prezentate instanței pentru luarea unei măsuri preventive.