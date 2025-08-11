Sfaturi esențiale pentru a preveni înțepăturile de țânțari și căpușe

În sezonul cald, riscul de a fi înțepați de țânțari sau mușcați de căpușe crește semnificativ, mai ales în zonele sau în locuri cu vegetație bogată. Specialiștii atrag atenția că aceste insecte pot transmite boli grave, multe dintre ele fără tratament profilactic sau vaccin disponibil.

Pentru a reduce pericolul, medicii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

Protejați pielea expusă – purtați cămăși cu mâneci lungi, pantaloni lungi și pălării.

– purtați cămăși cu mâneci lungi, pantaloni lungi și pălării. Folosiți repelent – alegeți produse cu cel puțin 20% DEET (Dietiltoluamid), o substanță cu acțiune îndelungată împotriva unei game largi de insecte.

– alegeți produse cu cel puțin 20% DEET (Dietiltoluamid), o substanță cu acțiune îndelungată împotriva unei game largi de insecte. Cazați-vă în spații sigure – optați pentru camere cu aer condiționat sau prevăzute cu plase la ferestre.

– optați pentru camere cu aer condiționat sau prevăzute cu plase la ferestre. Dormiți sub plasă de protecție – mai ales în zone cu risc ridicat.

Specialiștii subliniază că prevenția este cea mai bună armă împotriva bolilor transmise de insecte. O singură mușcătură poate fi suficientă pentru a contracta o infecție, așa că vigilența și protecția constantă sunt esențiale. Sfaturile medicale au fost oferite de specialiștii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara.