Sindicaliștii cer protecție pentru medici și asistente

Sindicaliștii susţin modificărilor legislative necesare pentru creşterea protecţiei efective a personalului din sănătate, în acord cu standardele internaţionale şi cu obligaţiile asumate de România.

Federaţia «Solidaritatea Sanitară» din România (FSSR) condamnă ferm toate formele de violenţă îndreptate împotriva profesioniştilor din sănătate.

Agresiunile fizice, ameninţările şi abuzul verbal nu sunt «parte din job», ci un risc major de securitate şi sănătate în muncă, cu impact direct asupra siguranţei actului medical”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de federaţie.

FSSR a introdus deja un instrument concret de creştere a protecţiei angajaţilor împotriva agresiunilor, arată sursa citată.

E vorba desăre Anexa nr. 11 – ”Procedura privind protecţia salariaţilor din Sănătate împotriva agresiunilor la locul de muncă”.

Procedura este obligatorie pentru unităţile sanitare cărora li se aplică CCMS.

Ea stabilește măsuri clare de prevenţie, raportare, sprijinirea victimelor şi măsuri de securitate.

”Ca element esenţial, procedura precizează explicit că agresiunile fizice petrecute la locul de muncă, în timpul programului, împotriva angajaţilor din sănătate sunt considerate accidente de muncă şi trebuie tratate ca atare, indicând totodată alte soluţii de protecţie”, afirmă organizaţia sindicală.

Reprezentanţii federaţiei solicită unităţilor sanitare aplicarea strictă a Procedurii din Anexa nr. 11 (CCMS), inclusiv