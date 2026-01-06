Sindicatele și profesioniștii din Sănătate invitați la discuții pe tema gărzilor

Ministrul Sănătăţii anunţă, luni seară, că a cerut echipei din instituţie, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, sâptămâna viitoare, să demareze discuţiile pentru a se putea implementa, în sputalele de urgenţă care au multe cazuri, găzile de 12 ore, nu 24 ca în prezent.

”De câteva luni mă preocupă constant o problemă majoră din sistemul de sănătate: sistemul de gărzi. Nu este o disfuncţie apărută recent, ci una nerezolvată de ani de zile (…) Sistemul de gărzi trebuie reformat, regândit şi adaptat realităţilor din spitale. Nu împotriva personalului medical, ci pentru personalul medical”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că se lucrează deja la soluţii concrete: împărţirea gărzilor în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare şi gărzi de urgenţă, plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi nivelul real de solicitare.

”Este însă evident un lucru: în spitalele de urgenţă, pentru anumite specialităţi, este nevoie de introducerea gărzilor de 12 ore, cel puţin într-o primă etapă. Sunt din ce în ce mai convins că acest pas este necesar pentru protejarea personalului medical şi pentru siguranţa pacienţilor. Am cerut echipei din Ministerul Sănătăţii, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, săptămâna viitoare, să ne aşezăm la aceeaşi masă şi să punem pe hârtie o modificare legislativă clară, care să permită introducerea acestui sistem, iniţial în spitalele de urgenţă, acolo unde presiunea este maximă şi unde numărul de pacienţi este foarte mare”, a precizat ministrul.