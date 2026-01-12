Sofia Vicoveanca, în stare stabilă sub monitorizarea medicilor

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava din cauza unui infarct, este în stare stabilă.

Informația cu privire la starea de sănătate a artistei a fost confirmată pentru Agerpres de medicul Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității medicale.

„Starea pacientei este stabilă” a precizat dr. Tiberius Brădățan, potrivit sursei citate.

În vârstă de 84 de ani, interpreta de muzică populară vă rămâne sub monitorizarea medicilor din spitalul sucevean.