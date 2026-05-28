Soluția ministrului interimar al Sănătății pentru lipsa medicilor din mediul rural VIDEO

Mediul rural este dezavantajat din multe puncte de vedere, serviciile medicale fiind unul dintre ele. Prezent în studioul Medika TV, ministrul interimar al Sănătății, a explicat ce soluții pot fi puse în practică pentru a aduce medici în mediul rural.

Majoritatea absolvenților de Medicină doresc să profeseze în centrele universitare unde s-au pregătit. Ministrul consideră că ar trebui să rămână aici doar cei cu rezultate foarte bune, iar ceilalți ar trebui îndrumați către mediul rural.

„Eu cred că trebuie să întoarcem şi comunităţii locale de unde am plecat din ceea ce ne-a dat, din ceea ce ne-a crescut, din investiţia pe care a făcut-o în pregătirea noastră, în educaţia noastră. Cei care sunt foarte buni, cei care au rezultate foarte bune la facultate, la rezidenţiat, şi aşa mai departe, pot să meargă spre centrele universitare sau să-şi aleagă locurile unde doresc să profeseze, şi ceilalţi care sunt buni, dar poate la concurs, la un examen, de aceea sunt note, de aceea există diferenţe în viaţa aceasta, aceia ar trebui, după părerea mea, îndrumaţi măcar câţiva ani de zile şi spre mediul rural”, a declarat Cseke Atiila, ministrul Sănătății.

Mai mult, oficialul consideră faptul că și reprezentanții comunităților locale trebuie să facă eforturi pentru a oferi infrastructura de care medicii au nevoie pentru a putea profesa.

„Pentru că degeaba îl trimiţi acolo dacă nu are condiţii în care să muncească, acesta este categoric adevărat, dar pe de altă parte şi nişte pârghii şi mecanisme prin care totuşi să încerci să dai înapoi comunităţii, pentru că şi în mediul rural, într-o comună de 3.000 de locuitori, sunt 3.000 de pacienţi, potenţial pacienţi, şi şi ei au dreptul să aibă servicii medicale. Şi atunci, eu cred că statul român, ştiu că nu toată lumea va fi de acord cu mine, trebuie să fie, la un moment dat, mai curajos în aceste măsuri şi să spună: cei care sunteţi foarte buni puteţi să vă alegeţi, sigur, ne dorim, puteţi să veniţi la spitale clinice, universitare şi aşa mai departe, cei care la un examen aveţi un rezultat care e de trecere, de absolvire, dacă vreţi, dar nu e în prima parte a clasamentului acolo, vă rugăm frumos să serviţi şi în acest mediu”, mai spune ministrul interimar al Sănătății.

Totodată, oficialul a făcut publice și câteva cifre legate de sumele pe care le cheltuie statul român pentru pregătirea medicilor.

„Din punctul meu de vedere și știu sigur că nu toată lumea va fi de acord cu asta. Ar trebui să începem să avem niște mecanisme prin care să începem să asigurăm medicină și în mediul rural și în orașele mici. Astăzi, tendința oricărui specialist este de a merge către marile centre universitare. Ceea ce nu este un lucru rău, pentru că tinerii medici s-au obișnuit cu viața din mediul universitar. În același timp, cred că, totuși, pentru o parte dintre ei, trebuie asigurate condiții de infrastructură ca să încerci să-i atragi. Pe de altă parte, cel puțin pe universitățile publice, este și o investiție a statului român. Pregătirea unui medic, pe lângă capacitatea intelectuală a studentului și a rezidentului, tot sistemul de educație înseamnă și o investiție a statului. Noi am cuantificat, acum câțiva ani mulţi, această investitiv, prin 2010-2011, şi ştiu că erau undeva la 100-120.000 de euro, care erau atunci altă sumă şi altă valoare”, a mai spus Cseke Attila.