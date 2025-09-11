Sondaj: Foarte puțini americani consideră că politica administrației Trump privind vaccinurile anti-COVID-19 este bazată pe dovezi științifice 

Agenția de presă Reuters, în parteneriat cu Ipsos, a realizat un sondaj de opinie cu privire la recomandările recente făcute de administrația Trump, în Statele Unite ale Americii, în legătură cu reducerea vaccinurilor. Foarte puțini dintre respondenți consideră că aceste recomandări au la bază dovezi științifice.

Administrația Trump a creat numeroase controverse după ce a semnalat faptul că tinerii sănătoși și femeile însărcinate nu ar trebui să se vaccineze împotriva COVID-19. Este o atitudine greu de înțeles și care afectează campania istorică de vaccinare împotriva acestei boli și pe care Donald Trump a inițiat-o în primul său mandat 2017-2021.

Mai bine de jumătate dintre persoanele care au fost intervievate în cadrul sondajului Reuters/Ipsos au precizat faptul că această politică a administrației Trump nu are la bază dovezi științifice sau fapte științifice.

În urmă cu o lună, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a restrâns aprobarea pentru vaccinarea anti-COVID-19 doar în cazul persoanelor peste 65 de ani și a tinerilor cu probleme de sănătate. Un rol cheie în această decizie l-a avut și Robert F. Kennedy Jr. , șeful Departamentului pentru Sănătate din SUA. Acesta este cunoscut pentru ideile sale anti-vaccin, în ciuda dovezilor științifice.

Mulți americani, în special democrați, se tem că administrația Trump ar putea reduce sprijinul federal pentru vaccinuri în general. Întrebați dacă sunt îngrijorați că, în viitor, copiii nu vor primi vaccinurile de care au nevoie, 48% dintre respondenți au spus că sunt preocupați, comparativ cu 38% care au spus că nu sunt.