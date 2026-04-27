Spitalele cu bani din PNRR. Cât sunt la un pas de a fi date în folosință

FacebookEmailWhatsApp

 

Potrivit Cotidianul.ro, Guvernul României are șansa de a respecta termenul-limită de 31 august 2026 în privința construcției de spitale și centre medicale, finanțate prin PNRR.

Cele de la Bistrița, Craiova și Cluj-Napoca se află în cel mai amplu stadiu de construire.

În prezent, au rămas opt unități medicale, toate cu un progres de peste 50%. Însă unele sunt la un pas de fi gata.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a fost prevăzut în PNRR cu o extindere pavilion spital, prin construirea unui corp nou. Conform MIPE, „stadiul fizic al lucrărilor este de 100% și creșterea eficienței energetice a sediului central; stadiul fizic al lucrărilor este de 70%”.

Foarte avansată este construcția și la pavilionul de medicină operațională – politraumă din Cazarma 1053 Craiova. Este vorba de construcție unui corp nou. Stadiul fizic al lucrărilor este de 98%.

Realizarea unui corp nou și extinderea corpului existent al Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj este și el într-un stadiu avansat. Stadiul fizic al lucrărilor este de 96%.

 

Categorii: Știri
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

Cum trebuie folosite corect uleiurile esențiale VIDEO

Produsele naturiste pot avea beneficii reale pentru sănătatea organismului. În această categorie de produse farmaceutice intră și uleiurile esențiale. Pentru a observa efectele lor, este însă nevoie să fim atenți…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta care te poate ajuta să slăbești, dar îți poate crește colesterolul. Totul depinde de un detaliu important
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro