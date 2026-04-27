Spitalele cu bani din PNRR. Cât sunt la un pas de a fi date în folosință

Potrivit Cotidianul.ro, Guvernul României are șansa de a respecta termenul-limită de 31 august 2026 în privința construcției de spitale și centre medicale, finanțate prin PNRR.

Cele de la Bistrița, Craiova și Cluj-Napoca se află în cel mai amplu stadiu de construire.

În prezent, au rămas opt unități medicale, toate cu un progres de peste 50%. Însă unele sunt la un pas de fi gata.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a fost prevăzut în PNRR cu o extindere pavilion spital, prin construirea unui corp nou. Conform MIPE, „stadiul fizic al lucrărilor este de 100% și creșterea eficienței energetice a sediului central; stadiul fizic al lucrărilor este de 70%”.

Foarte avansată este construcția și la pavilionul de medicină operațională – politraumă din Cazarma 1053 Craiova. Este vorba de construcție unui corp nou. Stadiul fizic al lucrărilor este de 98%.

Realizarea unui corp nou și extinderea corpului existent al Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj este și el într-un stadiu avansat. Stadiul fizic al lucrărilor este de 96%.