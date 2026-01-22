Spitalele din Capitală, în continuare fără căldură. Ce spune ministrul Alexandru Rogobete

Problema lipsei căldurii în mai multe spitale din București nu a fost încă rezolvată. Unitățile medicale utilizează calorifere sau instalațiile de aer condiționat pentru a asigura căldură.

”În continuare se suplimentează agentul termic, mă rog, căldura cu sisteme de aer condiţionat sau cu calorifere. Nu este rezolvat în totalitate, aş fi ipocrit să zic că s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat, există zile în care temperatura în calorifere este mai ridicată, zile în care este mai scăzută. Cert este că nu se asigură încă o temperatură constantă la nivelul celor trei institute afectate şi atunci rămân la părerea pe care am creionat-o deja împreună cu echipa mea ca pentru spitalele strategice, spitalele mari, spitalele de urgenţă, spitalele în care nu pot să închid uşa peste noapte nici nu putem redirecţiona pacienţii în altă parte pentru că acesta este specificul lor până la urmă, profilul, rămân la ideea că este absolut necesar ca în acest an pentru acest tip de spitale să investim pentru a avea propria centrală termică, practic să devină autonom din punctul de vedere al căldurii şi al apei calde”, a declarat Alexandru Rogobete.

Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.