Spitalele strategice propuse de Ministerul Sănătății. Reacția Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România apreciază preocuparea autorităţilor pentru definirea spitalelor strategice, dar avertizează că, pe lângă dotări şi infrastructură, acestea trebuie să aibă ”o abordare strategică privind resursa umană medicală”. Organizaţia consideră că sunt necesare ”politici coerente şi sustenabile de dezvoltare a resursei umane, în special a corpului medical”.

Colegiul Medicilor din România a transmis, vineri, un punct de vedere despre dezvoltarea resursei umane în viitoarele spitale strategice.

”Colegiul Medicilor din România salută preocuparea autorităţilor pentru definirea unui cadru normativ coerent şi predictibil care să stabilească statutul spitalelor de importanţă strategică, în scopul asigurării unui nivel ridicat de siguranţă, calitate şi continuitate a actului medical, în situaţii de urgenţă, criză sanitară sau risc major pentru sănătatea publică”, a transmis organizaţia, într-un comunicat de presă.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, apreciază că ”este necesar ca, pe lângă îndeplinirea criteriilor de infrastructură şi dotare, să fie avută în vedere şi o abordare strategică privind resursa umană medicală”.

”Colegiul Medicilor din România subliniază că definirea spitalelor de importanţă strategică trebuie să fie, în mod obligatoriu, însoţită de politici coerente şi sustenabile de dezvoltare a resursei umane, în special a corpului medical. Prezenţa medicilor bine pregătiţi, motivaţi şi suficient numeric reprezintă elementul central care conferă, în viziunea CMR, caracter strategic unei unităţi sanitare, bineînţeles urmat de dotări şi infrastructură adecvate”, au mai transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.