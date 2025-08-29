Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice devine Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat transformarea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice în Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. dr. Mircea Olteanu”.

Noua entitate sanitară va fi un centru de excelență în oftalmologie, fiind pus un mai mare accent pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală.

„Institutul va deveni un centru de excelenţă în oftalmologie, prin stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării experimentale şi prin valorificarea resurselor umane de înaltă calificare. Prin această transformare, România va beneficia de un institut modern, capabil să integreze educaţia, cercetarea şi practica medicală, consolidând totodată poziţia ţării noastre pe harta internaţională a oftalmologiei„ susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.