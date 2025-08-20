Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara a fost inclus în programul național Acțiuni Prioritare ECMO prin care se finanțează folosirea “plămânului artificial” pentru pacienții cu afectare pulmonară severă

Plămânul artificial sau ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este acel dispozitiv conceput pentru a suplini funcția respiratorie a organismului atunci când plămânii unui pacient nu mai reușesc să asigure schimbul de oxigen și dioxid de carbon. Practic, este un aparat care preia rolul plămânilor naturali, oxigenând sângele și eliminând gazele reziduale. ECMO se folosește atunci când plămânii trebuie puși ” pe repaus” pentru a se putea reface. Cu alte cuvinte pacientul câștiga timp pentru a permite plămânilor să se vindece. Dispozitivul se folosește până la recuperarea funcției pulmonare.

“Structura acestui aparat este asemănătoare cu cea a alveolelor pulmonare. Aceasta dă posibilitatea aparatului să preia activitatea organului respirator. ECMO, în fapt, înlocuiește plămânii pe perioada în care aceștia se refac. În general, sunt necesare 2‑4 săptămâni pentru vindecarea plămânului timp în care oxigenarea organismului este făcută cu ajutorul dispozitivului, atunci când vorbim de boli infecțioase grave. În Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Victor Babeș avem două aparate ECMO”, spune dr. Mirela Poroșnicu – șef secție ATI Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara. Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara a fost inclus în programul „plămân artificial”