Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, parte a unui program de screening pentru cancerul pulmonar

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Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a fost selectat să facă patte dintr-un proiect ce vizează screeningul pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar. În baza proiectului vor fi investigate peste 21.000 de persoane.

În România, o persoană îşi pierde viaţa la fiecare oră din cauza cancerului pulmonar. De altfel, această formă de boală oncologică este printre primele trei tipuri de neoplasm, atât la femei, cât şi la bărbaţi, şi, în acelaşi timp, este principala cauză de mortalitate prin cancer în ţara noastră. În fiecare an vorbim despre 12.000 de noi cazuri de boală oncologică a plămânului. Şi, cu toate acestea, nici până acum nu avem un program naţional de screening pentru depistarea timpurie a cancerului. Acest proiect ar putea fi baza unui viitor program, aplicabil la nivelul întregii ţări, pentru identificarea precoce a unei asemenea forme de cancer”, a declarat prof. dr. Cristian Oancea, manager la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeş” Timişoara.

În cadrul acestui proiect, unitatea medicală va pune la dispoziție aparatura necesară realizării screeningului. Astfel, persoanele incluse în grupul țintă vor fi investigate cu ajutorul a două computere tomograf, pe care spitalul le deține.

„În România, o persoană îşi pierde viaţa la fiecare oră din cauza cancerului pulmonar. De altfel, această formă de boală oncologică este printre primele trei tipuri de neoplasm, atât la femei, cât şi la bărbaţi, şi, în acelaşi timp, este principala cauză de mortalitate prin cancer în ţara noastră. În fiecare an vorbim despre 12.000 de noi cazuri de boală oncologică a plămânului. Şi, cu toate acestea, nici până acum nu avem un program naţional de screening pentru depistarea timpurie a cancerului. Acest proiect ar putea fi baza unui viitor program, aplicabil la nivelul întregii ţări, pentru identificarea precoce a unei asemenea forme de cancer”, a declarat prof. dr. Cristian Oancea, manager la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeş” Timişoara.

Categorii: Exclusiv
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