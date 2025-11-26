Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din București dorește înființarea unei secții ORL

Noua modificare de structură a Spitalului Clinic de Copii „Victor Gomoiu” din București va permite unității medicale să înființeze o secție dedicată cazurilor ORL.

„Ne-am propus în noua modificare de structură să mărim numărul de paturi la ORL, să facem secție pentru a putea face gărzi” susține dr. Mariana Enescu, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Ideea nu a fost aleasă întâmplător, având în vedere adresabilitatea mare a micilor pacienți pentru această specialitate chirurgicală.

„Acum avem 5 medici și am transformat un post de medic rezident ca să-i atragem și pe tineri. Dacă ei își doresc și vor să rămână ne-am gândit să le oferim această șansă. Adresabilitatea către ORL este mare. Ei au o dotare foarte bună și medicii sunt într-adevăr dedicați. Cred că vom fi singurul spital cu gardă pe ORL. Ei au fost foarte deschiși” mai spune dr. Mariana Enescu, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

