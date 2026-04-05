Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce spun medicii care-l tratează

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. Fostul selecționer al naționalei a fost transferat pe secția ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București, acolo unde a fost internat din cauza unor probleme cardiace.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru”, transmite Spitalul Universitar de Urgență.

Reamintim că vineri Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

„Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, se arată în informarea pentru presă, transmitea vineri SUUB, potrivit Cotidianul.ro.