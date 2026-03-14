Stilul de viață modern are un preț: Cancerul de colon

Cancerul de colon este considerat de medici drept boala stilului de viață modern. Mâncăm pe fugă și prea puține alimente de calitate. De aici și până la îmbolnăvire nu mai este decât un singur pas.

Din fericire, cancerul de colon poate fi tratat dacă este descoperit la timp. Mulți pacienți află însă prea târziu că sunt bolnavi, pentru că refuză să meargă la medic pentru controale preventive.

Despre incidența cancerului de colon și modul în care îl putem preveni a vorbit și medicul Octav Ginghină, medic primar chirurgie oncologică, într-un interviu acordat Cotidianul.ro și realizat de jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă.

„Sunt multe motive, este imposibil de pus punctul doar pe un motiv, este clar că dieta occidentală este unul dintre factori, bogată în grăsimi, destul de săracă în fibre, oamenii mănâncă pe fugă, aleg să mănânce fast food, viața fiecăruia este foarte rapidă și o astfel de soluție este rapidă și îți dă o satisfacție, acele mâncăruri au atâtea componente adăugate, nenaturale, dar care sunt potențatori de gust și evident ne fac plăcere. Deci absența fibrelor, gândiți-vă cât de mult se mănâncă pe fugă, cât de des mâncau strămoșii noștri pe fugă, în alergare? Oamenii se opreau și mâncau. În ziua de astăzi vezi oameni care mănâncă în tramvai, în trafic, pe fugă” spune medicul, potrivit sursei citate.

Cel mai des ne putem da seama că avem o problemă în momentul în care apar schimbări ale tranzitului intestinal.

„Eu cred că orice schimbare a tranzitului intestinal trebuie să ridice un semn de întrebare. Aici nu mă refer la faptul că o zi a fost diferită față de obicei, lucrurile astea se pot întâmpla în mod firesc dar o schimbare cronică a tipului de tranzit intestinal, fie că e constipație fie că este un tranzit intestinal accelerat trebuie să ridice un semn de întrebare” mai spune medicul Octav Ginghină.

Puteți citi interviul integral aici.